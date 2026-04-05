Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gebze bölgesinin trafik yükünü hafifletecek projenin ihalesi 5 Mayıs'ta

05.04.2026 10:40  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerini kapsayan yol yapım işi için 5 Mayıs'ta ihale gerçekleştirecek. Proje, trafik yükünü azaltmayı ve ulaşım kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesindeki 4 ilçeyi kapsayan kapsamlı yol yapım işi için 5 Mayıs'ta ihaleye çıkacak.

Kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek proje kapsamında Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde eş zamanlı olarak altyapı ve üstyapı imalatları gerçekleştirilecek. Artan trafik yükünü azaltması, yol güvenliğini ve ulaşım kalitesini artırması hedeflenen projenin ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulüyle 5 Mayıs Salı günü saat 11.00'de yapılacak. İstekliler tekliflerini yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden sunabilecek.

200 bin ton asfalt serilecek

Kapsamlı yol yapım işi çerçevesinde bölgede; 200 bin metreküp kazı, 175 bin ton plent-miks temel, yaklaşık 200 bin ton asfalt serimi ve 50 bin metrekare parke imalatı yapılacak. Proje kapsamında ayrıca güzergahlardaki yağmur suyu hatları, aydınlatma sistemleri ve yol çizgileri de yenilenecek.

İhalede, teklif fiyatının yanı sıra iş deneyimi, mali yeterlilik ve teknik kapasite gibi unsurlar da değerlendirme kriteri olacak.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde yer tesliminin yapılacağı dev yatırımın, 720 takvim günü içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Dilovası, Çayırova, Darıca, Trafik, Ulaşım, Gebze, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 05:53:01. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.