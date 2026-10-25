Kombi ve kazan bakımı yüzde 15 tasarruf sağlıyor, ihmalde yangın riski oluşabiliyor - Son Dakika
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Kombi ve kazan bakımı yüzde 15 tasarruf sağlıyor, ihmalde yangın riski oluşabiliyor

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Kombi ve kazan bakımı yüzde 15 tasarruf sağlıyor, ihmalde yangın riski oluşabiliyor
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Kombi ve kazan bakımı yüzde 15 tasarruf sağlıyor, ihmalde yangın riski oluşabiliyor
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Servis ustası Emin Hacıoğlu, kış öncesi kombi ve kazan bakımının faturalarda en az yüzde 15 tasarruf sağladığını söyledi. Hacıoğlu, bakımın güvenlik aksamlarını koruyup patlama ve yangın riskini azalttığını, kazan ömrünü de 10 yıldan 15-20 yıla çıkarabildiğini belirtti.

Kış mevsimi öncesinde kombi ve merkezi sistem kazanlarına yaptırılacak periyodik bakım; faturalarda en az yüzde 15 yakıt tasarrufu sağlarken, can güvenliğini koruyor ve ani arızaların önüne geçiyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış mevsimi yaklaşırken, uzmanlar evlerdeki kombiler ve merkezi sistem kazanlarının periyodik bakımlarının aksatılmaması gerektiği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. Servis ustası Emin Hacıoğlu, düzenli bakımın hem güvenlik hem de yakıt tasarrufu açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Minimum yüzde 15 tasarruf sağlıyor"

Kışa girmeden önce cihazların detaylı bir kontrolden geçmesi gerektiğini belirten Emin Hacıoğlu, yapılan gaz analizi ve kalibrasyon işlemlerinin performans üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Gaz yakıtlı kazanlarımız her yıl düzenli olarak temizlik ve bakım kontrollerinden geçirilir. Burada gaz analizi ve cihazların kalibrasyonları yapılır. Yanmanın daha verimli olmasını sağlayıp çiğ gazın dışarı atılmasını engelliyoruz; gazı tam yakarak doğaya salınımını optimize ediyoruz. Yapmış olduğumuz gaz analizi ve kalibrasyon, ısı performansını artırırken daha az yakıt tüketimiyle daha yüksek verim almamızı sağlıyor. Bu durum faturaya minimum yüzde 15 tasarruf olarak yansır" dedi.

Hacıoğlu ayrıca düzenli bakımın cihazların ömrünü iki katına çıkarabildiğini belirterek, "Normalde 10 yıl olan kazan kullanım ömrünü düzenli bakımla 15-20 yıla kadar uzatabiliyoruz" dedi.

Bakımsız cihazlar can ve mal güvenliğini tehdit ediyor

Bakımı ihmal edilen cihazların ciddi tehlikeler barındırdığına işaret eden Hacıoğlu, özellikle güvenlik aksamlarının kontrolünün hayati olduğunu hatırlatarak "Kazanda bakım yapılmadığında kazanın emniyet kısımlarının doğru çalışıp ya da çalışmadığını bilemeyiz. Bunları kontrol ederiz ve eğer bu emniyet kısımlarında en ufak bir çalışmama problemi olduğunda bu bizim için tehlikeli; patlama ya da yanma, yangın çıkma problemleri ortaya çıkarabilir. Kazanın bakımını yapmadığınızda kazanın deformasyon oranı çok artar, kazanlar daha fazla deformasyon görür" ifadelerini kullandı.

"Kışın ortasında mağdur olmamak için bakımları ertelemeyin"

Hem bireysel kombilerde hem de merkezi sistemlerde kış öncesi bakımın şart olduğunu ifade eden usta Hacıoğlu, "Evdeki kombilerimizin ya da merkezi sistem kazanlarımızın her zaman kışlık bakımlarını yapmamız gerekiyor. Bu hem doğa için, hem milli sermaye için, hem de bütçemiz ve cebimiz için gerekli olan bir şey. Çünkü cihazlarımıza ne kadar temiz ve güzel bakarsak hem cebimize yansır hem o kadar daha tüketimimiz düşer, daha verimli çalışır cihazlar. Yıllık bakımları yapalım. Her yıl düzenli olarak kışa girerken bakımları yapmak gerekir ki kış boyunca sıkıntı yaşamamak adına yaza daha rahat bir şekilde gelebilmek için. Yoksa kışın ani olabilecek arızalarda tüketicilerimiz mağduriyet yaşayabiliyor. Bu mağduriyeti yaşamamak için kışa girmeden bakım kontrolleri yaptırmak gerekir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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