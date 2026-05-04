Konya\'da "Dirençli Karatay" projesi tanıtıldı

Konya'da Avrupa Birliği-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı (CCGP) kapsamında Konya Kapalı Havzası'nda kuraklık ve obruk risklerine karşı geliştirilen iklim uyum ve azaltım modeli "Dirençli Karatay" projesi tanıtıldı.

Program, Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Karatay Belediyesi öncülüğünde, Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma Merkezi ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde yürütülen proje, Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirildi. Proje kapsamında kurulacak izleme istasyonları ve uydu verileriyle yer altı suyu seviyeleri, yağış miktarı, toprak nemi ve yüzeydeki değişimler düzenli olarak takip edilecek. Web tabanlı sistem sayesinde obruk riskleri erken dönemde tespit edilebilecek. Elde edilen veriler, çiftçiler ve belediye personeli için hazırlanan dijital paneller üzerinden paylaşılacak. Böylece obruk risklerinin izlenmesi ve yönetilmesine yönelik dijital bir altyapı oluşturulacak. Proje, akademik bilginin sahaya aktarılmasıyla sürdürülebilir çevre ve tarımın desteklenmesini, iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasını ve kuraklık ile obruk risklerine karşı bilimsel verilerle önlem alınmasını amaçlıyor

"Karatay'ı iklim değişikliğine karşı hazırlamak yarının değil, bugünün meselesidir"

Karatay'a, bölgeye ve yarınlara olan inancı aynı masa etrafında oluşturmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Bu projenin hayata geçmesinde emeği olan, katkı sunan tüm kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunan tüm paydaşlarımız Karatay'ımızın ve Konya'mızın ortak olan bir gücüdür ve biliyoruz ki bu güç birlikle hareket ettiğimizde gerçek anlamını buluyor. Karatay Belediyesi olarak sürdürülebilir kalkınmayı ve iklim sorumluluğunu kurumsal kimliğimizin merkezine aldık. Amacımız attığımız her adımı sadece bugüne değil, yarını da düşünerek planlamaktır. Uluslararası platformlarda yerimiz aldık, sorumluluk üstlendik. Bu sorumlulukları da sadece kağıt üstünde bırakmadık sahaya yansıtan adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda hazırladığımız gönüllü yerel değerlendirme raporlarını Birleşmiş Milletler platformlarında dünya ile paylaştık. Avrupa ve Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesine katıldık, NetZeroCities ağına dahil olduk. 2025 yılında geniş bir paydaş katılımıyla hazırladığımız Sürdürelebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planımızı hayata geçirdik. Bugün konuştuğumuz Dirençli Karatay Projesi ise bu vizyonun sahadaki en somut karşılıklarından birisidir. Bu proje çiftçimizin tarlasına, toprağımıza, su kaynaklarına doğrudan dokunan uygulamaya dönük bir yol haritasıdır. Konya Kapalı Havzası bize açık bir mesaj veriyor. Azalan yağışlar, çekilen yer altı suları ve değişen iklim yapısı artık bu toprakları eski yöntemlerle yönetemeyiz. Daha dikkatli, daha planlı ve daha kararlı olmak zorundayız. Biz Karatay olarak, Konya olarak bu sorumluluğu biliyoruz. Dirençli Karatay Projesi ile bölgemizin risklerini yerinde tespit etmeyi, tarımsal verimliliği artırmayı ve şehrimizi iklim değişikliğine karşı daha güçlü bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu model Karatay'ın ihtiyaçlarından doğmuş ve yine bu toprakların geleceği için tasarlanmıştır. En kıymetli taraf ise şudur; Bu proje güçlü bir işbirliğinin ürünüdür. Burada bulunan her kurumun katkısı bu çalışmayı daha değerli, daha etkili ve daha sürdürülebilir kılmaktadır. Karatay'ı iklim değişikliğine karşı hazırlamak yarının değil, bugünün meselesidir. Çiftçimizin tarlası, mahallelerimizin zemini ve çocuklarımızın geleceği bu hazırlığı hak ediyor. Bugün attığımız her adım bir başlangıçtır. Aynı zamanda Konya'yı iklim karşısında güçlü, dirençli ve örnek bir şehir olma yolculuğuna atılan ilk adımdır. Bu yolda öncü olmaya, üretmeye ve paydaşlarımızla birlikte yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlker Topal da, "Bu projenin nihai hedeflerinden bir tanesi de su ve enerji tasarrufu sağlayarak, yer altı su kaynaklarını koruyarak Konya Ovası'ndaki tarımsal üretimin uzun vadede dirençli kılmaktır. Karatay Belediyesi'nin yürütücülüğünde kurumlar arası eş güdümün en güzel örneklerinden biri olan bu projenin bölge tarımına yeni bir vizyon kazandıracağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise "Dirençli Karatay Projesi de iklim değişikliğine karşı atılan çok önemli ve güçlü bir adım olacaktır. Bu değerli projeyi hayata geçiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, İklim Değişikliği Başkanlığımıza, Hasan Kılca başkanımız nezdinde Karatay Belediyemize, Konya Teknik Üniversitemize ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tanıtım toplantısında Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, Dr. Mehmet Ali Dündar ve Karatay Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü ve Proje Yürütücüsü Fuat Özcan ile proje alanında görevli ekip tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Sunumda "Dirençli Karatay" projesinin teknik detayları ve uygulama süreci katılımcılarla paylaşıldı. - KONYA