Konya Karapınar\'da zirai mücadele alet ve makine bayilerine denetim yapıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, zirai mücadele alet ve makineleri bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince gerçekleştirilen denetimlerde, zirai mücadele alet ve makinelerinin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Bitki sağlığının korunması, zirai mücadele uygulamalarının mevzuat çerçevesinde yürütülmesi ve üreticilerin doğru ekipmanlara erişiminin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.