Kovancılar'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Yazıbaşı köyünde anız yangını çıktı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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