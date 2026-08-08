Köyde Telsiz Çağı: GSM İletişimi Yok - Son Dakika
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Köyde Telsiz Çağı: GSM İletişimi Yok

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Sivas'ın Avcıçayı köyü, GSM şebekesi olmadığı için telsizlerle haberleşiyor, yardıma muhtaç.

Sivas'ın Doğanşar ilçesi Avcıçayı köyünde yaşayan vatandaşlar GSM şebekeleri çekmediği için yıllardır telsizlerle haberleşme sağlıyor.

Sivas Doğanşar ilçesi Avcıçayı köyü ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar köylerine yakın noktada GSM baz istasyonu bulunmadığı için cep telefonu kullanamıyor. Haberleşmede sorun yaşayan köylüler, iletişim ihtiyaçlarını telsizler ile sağlıyor. Köy sakinleri cep telefonu ileşitişimi için ise saatlerce yürüyerek yüksek kesimlere çıkmak zorunda kalıyor.

Avcıçayı köyü sakinlerinden Ali Karamuk, "Biz bunlarla ilgili dilekçemizi aldık vali beye kadar götürdük. İlçe kaymakamında da dilekçemiz var. Telsizle bir birimize haber vererek acil durum olduğunda yüksek yerlere çıkıyoruz. Gençler köye gelmiyorlar. İnternet yok telefon yok. Sılai rahime bile gelmiyorlar. Telsizlerle iletişim kuruyoruz. Araçlarımızda arıza olduğunda telefonlar çekmiyor, hastamız olduğunda arabamızla çeken yer arıyoruz. Nereye kadar bu telsiz kullanılacak? Bu telsizler kendi aramızda kullanılıyor. Bir sağlık sorunu olduğunda kimseye ulaşamıyoruz. ya vericiler düzgün yapılsın ya da bizi kandırmasınlar alıp götürsünler" dedi.

Diğer köy sakinleri de, "Maalesef telefon yerine telsiz kullanmaya başladık. Vericinin dibinde köyümüz yansıtıcı var ama ne yazık ki her hangi bir faydalı hizmet yok. Müşteri hizmetlerini aradığımızda kapasite ve ya alt yapı yetersizliği diye geçiştiriyorlar. Bu sorunun giderilmesini bütün yetkililerden talep ediyoruz" diye konuştular.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Çevre, Sivas, Gsm, Son Dakika

Son Dakika Çevre Köyde Telsiz Çağı: GSM İletişimi Yok - Son Dakika

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