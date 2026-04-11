Koyunbaba Barajı\'nın Sulama Projesi Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Koyunbaba Barajı Sulaması'nda çalışmaların sürdüğünü ve tamamlandığında 108 bin 530 dekar araziyi modern sulama sistemleri ile buluşturacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, resmi sosyal medya hesaplarından Ankara ve Çankırı topraklarını suya kavuşturacak Koyunbaba Barajı Sulaması'nda çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Yumaklı, tamamlandığında 238 milyon metreküp su hacmi ile 108 bin 530 dekar araziyi modern sulama sistemleri ile buluşturacağını bildirdi.

"Koyunbaba Barajı Sulaması 108 bin dekar araziyi suyla buluşturacak"

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara ve Çankırı'nın bereketli topraklarını suya kavuşturacak Koyunbaba Barajı Sulaması'nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Tamamlandığında 108 bin 530 dekar araziyi modern sulama sistemleri ile buluşturacak proje; 238 milyon metreküp su hacmi ve 290 kilometre uzunluğundaki sulama hattıyla bölgeye can suyu olacak. Üretimde verimi artırırken, ülke ekonomimize yıllık 8,1 milyar liranın üzerinde katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun." - ANKARA