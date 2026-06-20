Kuşadası kıyısında 3 metrelik boz camgöz köpekbalığı kıyıya vurdu - Son Dakika
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Kuşadası kıyısında 3 metrelik boz camgöz köpekbalığı kıyıya vurdu

Kuşadası kıyısında 3 metrelik boz camgöz köpekbalığı kıyıya vurdu
20.06.2026 15:52  Güncelleme: 15:54
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya vuran 3,85 metre uzunluğundaki dişi boz camgöz köpekbalığı incelenmeye alındı. EKODOSD Başkanı, türün insanlarla nadiren karşılaştığını ve deniz ekosistemi için önemli olduğunu belirtti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya vuran 3,85 metre uzunluğundaki dişi boz camgöz köpekbalığı incelenmeye alınırken, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, türün insanlarla nadiren karşılaşan ve deniz ekosistemi açısından önemli bir canlı olduğunu belirtti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya vuran 3,85 metre uzunluğundaki dişi boz camgöz köpekbalığı, ekipler tarafından incelemeye alındı. Kuşadası kıyılarındaki bir plajda kanoyla gezen Birol Özmen'in kıyıda büyük bir balık olduğunu bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü tarafından yapılan incelemede, kıyıya vuran canlının bilimsel adı Hexanchus griseus olan boz camgöz köpekbalığı olduğu tespit edildi. Yapılan ölçümlerde dişi köpekbalığının 3,85 metre uzunluğunda olduğu belirlenirken, türün tespiti sonrası doku örnekleri alınarak üniversiteye gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

Köpekbalığının Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çukur kazılarak uygun şekilde gömülmesinin sağlanacağını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Kuşadası kıyılarındaki bakir bir plajda kanoyla yüzen Birol Özmen isimli vatandaşımız tarafından, kıyıda çok iri bir balık olduğu ihbarı geldi. İhbarın yapıldığı bölgede yaptığımız incelemelerde, bunun bir köpekbalığı olduğunu ve bilimsel adı Hexanchus griseus olan dişi bir Boz Camgöz türü olduğunu tespit ettik. Yaptığımız ölçümlerde köpekbalığının boyunun 3,85 metre olduğu belirlendi. Gerekli doku örneklerini aldık, üniversiteye göndereceğiz. Köpekbalığı Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından çukur kazılarak gömülmemesi sağlanacak. Boz Camgözler genellikle derin sularda yaşayan, balık sürülerini takip eden ve insanlarla nadiren karşılaşan bir türdür. Ege ve Akdeniz'de yaygın olarak bilinen, Karadeniz'de ise nadir görülen bir köpekbalığı türüdür. Diğer birçok köpekbalığı türünde beş solungaç yarığı bulunurken, Boz Camgözlerde altı solungaç yarığı vardır. İncelememizde bu özelliği de görülmüştür. Zaten bilimsel adı olan Hexanchus, 'altı yarıklı' anlamına gelir. Tür adı olan griseus ise 'gri/boz' anlamını taşır. Köpekbalıkları deniz ekosisteminin dengesi için önemli canlılardır ve korunmaları gerekmektedir. Her ne kadar görünüşleri ürkütücü olsa da bu türün insanlarla karşılaşma olasılığı düşüktür. Kıyılarımızda insanlar için tehlike oluşturduğuna dair bilinen bir kayıt bulunmamaktadır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kuşadası kıyısında 3 metrelik boz camgöz köpekbalığı kıyıya vurdu - Son Dakika

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