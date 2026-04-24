Kuşadası'nda 8,2 milyon liralık altyapı yatırımı başladı
Kuşadası'nda 8,2 milyon liralık altyapı yatırımı başladı

Kuşadası'nda 8,2 milyon liralık altyapı yatırımı başladı
24.04.2026 12:20  Güncelleme: 12:21
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından Kuşadası Soğucak Mahallesi'nde başlatılan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları, 8,2 milyon liralık yatırımla kısa sürede tamamlanacak.

Aydın'da altyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde kentin dört bir yanında sürdürülen çalışmalar kapsamında Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi'nde yeni bir proje daha hayata geçirildi. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde bölgede kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yapımına başlandı. Uzun yıllar hizmet verecek şekilde planlanan projede, iki altyapı hattının eş zamanlı olarak inşa edildiği belirtildi. Toplam 8 milyon 200 bin Türk Lirası yatırım maliyetine sahip olan çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Aydın genelinde yatırımların süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin dört bir yanında alt ve üstyapı projelerini eş zamanlı olarak hayata geçirdiklerini ifade ederek, hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

