Kuşadası\'nda Balkona Düşen Yalıçapkını, Ailenin Müdahalesiyle Kediden Kurtarılıp Kocagöl\'de Doğaya Salındı

Kuşadası'nda bir evin balkonuna düşen Yalıçapkını, duyarlı ailenin müdahalesiyle kedilerin saldırısından kurtarılırken, yara almadan kurtarılan kuş, bir günlük bakımın ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Kuşadası'nda bir evin balkonuna düşen Yalıçapkını, duyarlı bir ailenin fark etmesi sayesinde yeniden doğal yaşam alanına döndü. Didem Okyay ve çocukları Çınar ile Tibet, evlerinin balkonuna düşen kuşu bir kedinin zarar vermemesi için koruma altına alarak Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) teslim etti. EKODOSD'a getirilen Yalıçapkını üzerinde yapılan kontrolde herhangi bir yaralanma izine rastlanmadı. Kanatlarının da sağlam olduğu belirlenen kuşun yalnızca çarpmanın etkisiyle strese girdiği tespit edildi. Bir gün boyunca EKODOSD'da misafir edilen Yalıçapkını, bu süreçte üç küçük balık yiyerek yeniden enerji topladı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kuş, daha sonra Kuşadası'nda Yalıçapkınlarının sık görüldüğü önemli doğal alanlardan biri olan Kocagöl'e götürülerek yeniden özgürlüğüne bırakıldı.

Kuşadası'nda kent yaşamının yoğunluğu içerisinde fark edilmesi oldukça zor olan Yalıçapkınlarının aslında ilçenin kıyı kesimlerinde sıkça görüldüğü bilinirken, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaşanan olayın ardından yaptığı değerlendirmede, Yalıçapkınlarının yalnızca kırsal alanlarda değil, suya yakın kent habitatlarında da yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.

Yalıçapkınının, suya yakın yaşam alanlarını tercih eden, küçük yapılı ve oldukça çevik bir kuş türü olduğunu ifade eden Başkan Sürücü; "Suyun üzerinde alçaktan ve büyük bir hızla uçarak balıkların peşinden gidiyor, uygun gördükleri anda suya dalarak avlarını yakalıyorlar. Bu nedenle temiz ve canlı sucul ekosistemlerin varlığı onlar için büyük önem taşıyor. Kuşadası'nın giderek betonlaşan kıyı alanlarında ise doğal yaşam alanlarının daralması, yoğun insan hareketliliği ve yapılaşma nedeniyle bu küçük kuşlar zaman zaman çeşitli tehlikelerle karşılaşabiliyor. Duvar, cam ve balkon gibi yapılara çarpmaları da bunlardan biri. EKODOSD'a getirilen Yalıçapkınına yaptığımız kontrolde herhangi bir yaralanma izine rastlamadık. Kanatlarının da sağlam olduğunu gördük. Sadece çarpmanın etkisiyle biraz strese girmişti. Bir gün dinlenip kendine gelmesi için EKODOSD'da misafir ettik. Misafirliği süresince üç küçük balık yiyerek enerjisini yeniden topladı. Bugün ise onu, Kuşadası'nın Yalıçapkınlarının sık görüldüğü önemli doğal alanlarından biri olan Kocagöl'de, yeniden özgürlüğüne kavuşturduk. Kocagöl, sucul canlılar, kuşlar ve diğer birçok canlı için önemli bir yaşam alanı. Sulak alanların korunması, yalnızca belirli bir türün değil, bu alanlarda yaşamını sürdüren bütün canlıların geleceği açısından büyük önem taşıyor. Yalıçapkını da özgürlüğüne kavuştu ve yeniden balıkların peşine düştü. Çınar, Tibet ve Didem Okyay'a duyarlı davranışları, doğadaki bir canlıyı fark ederek ona sahip çıkmaları ve bize ulaştırmaları için teşekkür ederiz" dedi.