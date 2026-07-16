Kuşadası'nda engelsiz plaj uygulamasıyla deniz keyfi herkes için erişilebilir oldu - Son Dakika
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Kuşadası'nda engelsiz plaj uygulamasıyla deniz keyfi herkes için erişilebilir oldu

Kuşadası\'nda engelsiz plaj uygulamasıyla deniz keyfi herkes için erişilebilir oldu
16.07.2026 09:06  Güncelleme: 09:08
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Kuşadası Belediyesi, Marina'daki Engelsiz Plaj'da engelli plaj sandalyeleri hizmete sundu. Bedensel engelli bireyler güvenli ve konforlu şekilde denize girebiliyor, uygulama vatandaşlardan takdir topluyor.

Kuşadası Belediyesi'nin, katkılarıyla Marina'daki Engelsiz Plaj'da hizmete sunduğu engelli plaj sandalyeleri sayesinde bedensel engelli bireyler güvenli ve konforlu şekilde denizle buluşurken, uygulama vatandaşlardan takdir topladı.

Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği engelsiz yaşam projelerine bir yenisini daha ekledi. Belediye Meclisi'nden geçen karar doğrultusunda, STK'ların katkılarıyla temin edilen engelli plaj sandalyeleri, Marina'da hizmet veren Engelsiz Plaj'da vatandaşların kullanımına sunuldu. Engelli bireylerin denize güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşabilmesini sağlayan özel tasarım plaj sandalyeleri sayesinde, fiziksel engeller artık deniz keyfinin önüne geçmeyecek. Kuşadası Belediyesi'nin erişilebilir kent hedefi doğrultusunda hizmete aldığı yeni uygulama, engelli vatandaşlar ve aileleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Yeni plaj sandalyelerinin ilk kullanıcısı bedensel engelli bir Kuşadalı oldu. Engelsiz Plaj'da görev yapan cankurtaranlar ile gönüllü AKUT üyelerinin desteğiyle özel sandalyeye alınan vatandaş, güvenli bir şekilde denize ulaştırıldı. Uzun süredir özlemini duyduğu denizle yeniden buluşmanın sevincini yaşayan vatandaşın mutluluğu yüzüne yansırken, sahilde bulunan vatandaşlar da bu anlamlı ana alkışlarla ortak oldu.

Duygusal anların yaşandığı uygulamada engelli vatandaşın ailesi de verilen hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti. Aile adına yapılan açıklamada, "Artık denize girmek konusunda da önümüzde hiçbir engel kalmadı. Kuşadası, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran örnek bir kent. Bu hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Kuşadası Belediyesi olmak üzere katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kuşadası'nda engelsiz plaj uygulamasıyla deniz keyfi herkes için erişilebilir oldu - Son Dakika

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