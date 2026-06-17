Kütahya'da Biyolojik Çeşitlilik Projesi Toplantıları Başladı - Son Dakika
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Kütahya'da Biyolojik Çeşitlilik Projesi Toplantıları Başladı

Kütahya\'da Biyolojik Çeşitlilik Projesi Toplantıları Başladı
17.06.2026 15:21
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, biyolojik çeşitlilik planları için başlangıç toplantılarını yaptı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yılında yenilenecek orman amenajman planlarına entegre edilmek üzere yürütülen "Biyolojik Çeşitlilik Planı ve Ekosistem Hizmetleri Raporları" projesi kapsamında başlangıç toplantılarını gerçekleştirdi.

Çalışmalar, Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülürken, proje kapsamındaki 7 işletmeye ilişkin ihalelerin Nisan ayında tamamlandığı belirtildi. İlk etapta, Tavşanlı ve Altıntaş Orman İşletme Müdürlüklerine yönelik başlangıç toplantıları yapıldı.

Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Kilivar başkanlığında düzenlenen toplantılara Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürleri ile işletme müdürlüklerinin temsilcileri katıldı.

Proje kapsamında hazırlanacak biyolojik çeşitlilik planları ve ekosistem hizmetleri raporlarının, ormanların yalnızca odun üretimi açısından değil; doğal yaşam, su kaynakları, habitat yapısı ve ekolojik sürdürülebilirlik yönünden de değerlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, planlama ve raporlama sürecinin kalan 5 işletme müdürlüğünde de hızla devam edeceğini bildirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kütahya'da Biyolojik Çeşitlilik Projesi Toplantıları Başladı - Son Dakika

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