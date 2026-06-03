Kütahya\'da "Dünya bize emanet" etkinliği

Kütahya'da Çevre Haftası kapsamında düzenlenen "Dünya bize emanet" etkinliği, geniş katılımla Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Programda çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması konularında önemli mesajlar verildi.

Etkinliğe Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Millet Bahçesi'nde kurulan stantlar gün boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan çevre temalı projeler, sıfır atık uygulamaları, geri dönüşüm çalışmaları ve doğa dostu yaşamı teşvik eden örnek çalışmalar sergilendi. Katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleme fırsatı bulurken, çevrenin korunmasına yönelik farkındalık oluşturan uygulamalar hakkında da bilgi aldı. Özellikle çocukların ve gençlerin etkinliklerde aktif rol alması, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

"Çevre konusundaki farkındalığı her geçen gün artıyor"

Etkinlikte konuşan Vali Musa Işın, iklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal kaynakların korunmasının yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu belirtti. Çevre konusundaki farkındalığın her geçen gün arttığını ifade eden Işın, Türkiye'nin son yıllarda çevre ve iklim politikaları alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Sıfır Atık Projesi başta olmak üzere birçok çevre uygulamasının uluslararası düzeyde örnek gösterildiğini dile getiren Işın, çevreyi korumanın sadece kurumların değil, toplumun her bireyinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Kütahya'nın zengin orman varlığı, temiz havası ve su kaynaklarıyla önemli bir doğal mirasa sahip olduğunu belirten Vali Işın, özellikle su kaynaklarının korunmasının geleceğin en önemli meselelerinden biri olacağını ifade etti. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımının gelecek nesilleri olumsuz etkileyebileceğini kaydeden Işın, çevreye duyarlı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Program kapsamında stantları tek tek gezen Vali Musa Işın, öğrencilerden hazırladıkları projeler hakkında bilgi aldı. Çevre temalı fotoğraf sergilerini de inceleyen Işın, öğrencilerle sohbet ederek onların çevre konusundaki düşüncelerini dinledi. Etkinlik sonunda öğrencilere fidan dağıtan Vali Işın, ağaçlandırma çalışmalarının ve yeşil alanların artırılmasının çevrenin korunmasında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. - KÜTAHYA