Kütahya\'da ortaokul öğrencilerinden çevreye örnek etkinlik

Kütahya Merkez Ahteri İmam Hatip Ortaokulu'nca, Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

TEMA Vakfı ve Kütahya Çevre Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Kütahya Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve gönüllüler çevre temizliği yaptı. Etkinlik kapsamında toplanan geri dönüştürülebilir atıklar, Kütahya Belediyesi Mobil Atık Getirme Merkezi'ne ulaştırıldı. Çevre bilincinin geliştirilmesi ve sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılmasının hedeflendiği etkinlikte, öğrencilerin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmesi takdir topladı.

Okul Müdürü Kazım Gündüz, daha temiz ve yaşanabilir bir Kütahya için emek veren öğrencilere, öğretmenlere ve etkinliğe destek sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti. - KÜTAHYA