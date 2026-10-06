Kütahya\'da yaban hayatı sergisi Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlendi

Kütahya'da yaklaşık 9 yıldır doğa ve yaban hayatını fotoğraflayan Alperen Akdemir'in objektifinden yansıyan görüntüler, düzenlenen yaban hayatı sergisiyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Kütahya Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen sergide, kentte yaşayan farklı kuş ve memeli türlerine ait fotoğrafların yanı sıra video gösterimleri de yer alıyor.

Kütahya'nın zengin doğal yaşamını ve kentte bulunan yaban hayvanlarını vatandaşlara tanıtmayı amaçlayan sergide, Akdemir'in yıllar boyunca doğada gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda elde ettiği görüntüler ziyaretçilerle buluşturuluyor. Sergide yer alan büyük ekran üzerinden de Kütahya'nın farklı bölgelerinde görüntülenen yaban hayvanlarının görüntüleri izlenebiliyor.

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir, serginin Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlendiğini belirterek, yaban hayvanlarının da korunması ve tanınmasına dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Kütahya'nın dağlarında ve ormanlarında yaşayan hayvanların, evcil hayvanlardan farklı olarak insanlara bağlı olmadan doğal yaşamlarını sürdürdüğünü ifade eden Akdemir, "Evcil hayvanların dışında onlar insana bağlı olmadan kendi başlarına hayatlarını sürdürüyor. Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde evcil hayvanların yanında biz yaban hayvanlarını da tanıtıyoruz. Onların haklarını ve Kütahya'daki durumlarını tanıtıyoruz" dedi.

Yaban hayvanlarını görüntülemek sabır istiyor

Yaban hayatı fotoğrafçılığının sabır, dikkat ve uzun süreli bekleyiş gerektirdiğini anlatan Akdemir, özellikle geyik türleri ve yırtıcı kuşlar gibi bazı hayvanların koku ve sese karşı son derece hassas olduğunu söyledi.

Hayvanların kendisini fark etmemesi için çeşitli yöntemler kullandığını belirten Akdemir, "Onları görüntülerken bazen beklemek gerekiyor. Onların bizi görmemesini sağlamak için üstümüzü örtüyoruz veya çadırda bekliyoruz. Yeri geliyor onlar daha gelmeden gün doğumunda orada beklemeye başlıyoruz. O yüzden tabii ki bir emek istiyor. Buna göre de görüntüler güzel oluyor" diye konuştu.

Yaklaşık 9 yıldır Kütahya'nın farklı bölgelerinde yaban hayatını kayıt altına aldığını dile getiren Akdemir, çalışmalarında fotoğraf makinesinin yanı sıra drone ve fotokapanlardan da yararlandığını belirtti.

Akdemir, "Kendi fotoğraf makinem, drone çekimlerim ve fotokapan kurarak her türlü görüntüleri alarak Kütahya'yı tanıtmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan serginin kendisi açısından da ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Akdemir, Kütahya Belediyesi'nin projeye destek vermesinin kentteki doğal yaşamın tanıtılması açısından değerli olduğunu söyledi.

Akdemir, "Aslında bu sergi benim için bir ilk oldu. Kütahya Belediyesi'nin içinde olması çok değerli. Onların destek olması Kütahya'yı tanıtma açısından önemli. Çünkü birçok insanımız Kütahya'daki doğadaki hayvanları tanımıyor" dedi.

Serginin ilerleyen dönemlerde daha kapsamlı projelere dönüşmesini istediğini belirten Akdemir, Kütahya'nın yaban hayatını anlatan kitap ve broşür gibi çalışmalar hazırlamayı da düşündüğünü söyledi.

"Kütahya'nın doğası çok zengin"

Kütahya'nın genellikle şehir merkezindeki yaşamıyla tanındığını ancak kentin ormanlarında ve doğal alanlarında önemli bir yaban hayatı zenginliği bulunduğunu ifade eden Akdemir, fotoğrafçılığa başladıktan sonra bu zenginliği daha yakından keşfettiğini anlattı.

Akdemir, "Kütahya'nın doğası ve yaban hayatı çok zengin. Biz Kütahya'yı tabii şehir olarak daha çok tanıyoruz. Öyle büyüdük ama ben bu hobiye başlayınca aslında ormanlarımızın ne kadar zengin olduğunu gördüm. Bunları da görüntüledikçe tabii ki mutlu oluyorum" diye konuştu.

Sergi sayesinde Kütahya'da yaşayan ancak çoğu vatandaş tarafından yeterince bilinmeyen kuş, memeli ve diğer yaban hayvanı türlerinin tanıtılması hedeflenirken, çalışmaların aynı zamanda doğal yaşamın korunmasına yönelik farkındalık oluşturması amaçlanıyor.