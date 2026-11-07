Kütahya Domaniç'te kar ve sis görülüyor, Kocayayla Geçidi beyaza büründü - Son Dakika
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Kütahya Domaniç'te kar ve sis görülüyor, Kocayayla Geçidi beyaza büründü

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Kütahya Domaniç\'te kar ve sis görülüyor, Kocayayla Geçidi beyaza büründü
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Kütahya Domaniç\'te kar ve sis görülüyor, Kocayayla Geçidi beyaza büründü
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili kar yağışı, Domaniç-İnegöl kara yolundaki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü. Bölgede sis de görülürken ulaşımda aksama yaşanmadığı, gece buzlanma riski bulunduğu ve kış lastiği olmayan sürücülerin uyarıldığı belirtildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Domaniç- İnegöl kara yolu üzerindeki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü.

Domaniç Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte bölgede sis de görüldü. Kar yağışı ve sisin şu an ulaşımda aksamalara neden olmadığı öğrenildi. Bölgede kar yağışının gece saatlerinde de devam edebileceği belirtilerek, özellikle kış lastiği bulunmayan sürücüler uyarıldı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece saatlerinde yolda buzlanma riskinin de bulunduğu ifade edildi.

Karayolları ekiplerinin Domaniç-İnegöl kara yolunda 24 saat esasına göre görev yaptığı bildirildi. Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA
DomaniçKütahyaİnegölGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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