Kuyucak'ta Dolu Zararı İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuyucak'ta Dolu Zararı İncelendi

Kuyucak\'ta Dolu Zararı İncelendi
16.05.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Kuyucak'ta dolu yağışı nedeniyle tarım arazilerinde inceleme yapıldı, üreticilere bilgiler verildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde inceleme yapıldı, üreticilere hasar tespiti ve sigorta süreci hakkında bilgi verildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 14 Mayıs 2026 tarihinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Dolu yağışından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Kuyucak İlçe Müdürü Sabahattin Varol ile birlikte sahaya indi. Yukarıyakacık, Belenova, Sarıcaova ve Yeşildere mahallelerinde gerçekleştirilen incelemelerde, dolu nedeniyle ekili ve dikili alanlarda oluşan zarar yerinde değerlendirildi. Heyet, zarar gören üreticileri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. İl Müdürü Ayhan Temiz, üreticilere hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi vererek, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında yapılması gereken işlemler ve izlenecek süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Çalışmalara katılan ekipler, sahada hasar tespit faaliyetlerini de sürdürdü. İncelemeler sırasında konuşan Temiz, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Üreticimizin emeği bizim için kıymetlidir. Doğal afetten etkilenen tüm çiftçilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kuyucak'ta Dolu Zararı İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:48
Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası Bir milli yıldız geliyor
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız geliyor
13:25
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye son kıyak Yıldız isimle anlaştı
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:12:28. #7.12#
SON DAKİKA: Kuyucak'ta Dolu Zararı İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.