Mada Adası\'na İş Makinesi Sevkiyatı

Isparta İl Özel İdaresi tarafından Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Gedikli köyü Mada Adası'nda yürütülen çalışmalar kapsamında, greyder ve beko-loder iş makineleri özel su taşıtıyla adaya ulaştırıldı.

Köy sakinlerinin tekneleriyle sağladığı destek sayesinde gerçekleştirilen sevkiyatın ardından, rıhtım, köy içi ve yol bakım çalışmaları tamamlandı. Beyşehir Gölü'ndeki 32 ada arasında en büyüğü olan Mada Adası'nın Kumluca Mahallesi'nde 30 hanede 120 kişi yaşamını sürdürüyor.