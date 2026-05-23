Zabıta ekipleri bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı

Malatya Büyükşehir Belediye Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşların daha kaliteli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artıran Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerindeki kontrollerini sıklaştırdı. Vatandaşların sağlığını önceleyerek denetimlerini gerçekleştiren ekipler özellikle kasap, market ve lokanta gibi işletmeler denetlendi.

Gerçekleştirilen kontrollerde iş yerlerinin hijyen durumu, ürünlerin muhafaza şartları, son kullanma tarihleri ve gramaj uygunlukları denetlendi. Zabıta ekipleri ayrıca işletmelerin üretim alanları ile satış alanlarının temizlik standartlarına uygunluğunu da kontrol ettiler.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerini 7/24 esasına göre sürdürüyor. - MALATYA