MTÜ öğrencileri Darende\'de GES inceledi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri, Darende Belediyesi'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını yerinde inceledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği Programı öğrencileri, belediyeye ait Güneş Enerji Sistemi (GES) proje alanını yerinde inceledi. Öğrenciler, güneş enerjisi santralinin çalışma prensipleri, enerji üretim süreçleri ve sürdürülebilir çevre uygulamaları hakkında bilgi aldı. Teorik eğitimin uygulama sahalarında desteklenmesinin önemini belirten Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, gençlerin çevre dostu teknolojileri yerinde inceleyerek mesleki gelişimlerine katkı sağlamalarının son derece değerli olduğunu ifade etti.

Gerçekleştirilen teknik gezinin öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini artıracağına inandığını belirten Bozkurt, Darende Belediyesi olarak çevreye duyarlı yatırımları sürdürürken eğitim kurumlarıyla iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Bozkurt, ziyaretlerinden dolayı öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür ederek, eğitim hayatlarında başarılar diledi. - MALATYA