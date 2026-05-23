Malatya'da Yıkım Süreçleri Hakkında Açıklama

23.05.2026 16:21
Malatya Valiliği, ağır hasarlı binaların yıkım süreçlerindeki gecikmelere dair bilgi verdi.

Malatya Valiliği, bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında ağır hasarlı binaların yıkım süreçlerine ilişkin yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ardından il genelinde ağır hasarlı yapıların yıkım süreçlerinin ilgili kurumlar tarafından yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Bazı binalarda hukuki süreçler, mülkiyet ihtilafları, tahliye işlemleri ve teknik güvenlik kriterleri nedeniyle işlemlerin planlanan süreden daha uzun sürebildiği ifade edildi.

Açıklamada, Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde bulunan CDJTJ askı kodlu yapının (minare) yıkımının haberlerde ifade edildiği gibi YİKOB koordinasyonunda yürütülen bir çalışma olmadığı, cami derneği tarafından özel yıkım yöntemiyle gerçekleştirildiği kaydedildi. Söz konusu yıkım işlemlerinin Malatya Valiliği tarafından yürütülmediği bildirildi.

Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi'nde bulunan KFB48 askı kodlu yapı (Epsilon Eğitim Kurumları) hakkında ise toplam 8 adet devam eden mahkeme süreci bulunduğu belirtilen açıklamada, yapı hakkında 21 Ocak 2026 tebliğ tarihli yürütmenin durdurulması kararı olduğu ve bu nedenle yıkım işlemlerinin gerçekleştirilemediği ifade edildi. Açıklamanın sonunda, Malatya'nın yeniden inşa ve ihya süreci kapsamında tüm kurumların sahada çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

