Malatya Darende\'de sulama kanalına düşen bal porsuğu, bahçe sahibince kurtarıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşen bal porsuğu, bahçe sahibince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Karaoğuz Mahallesi'nden geçen Gökpınar Sulama Kanalı'na Türkiye'de nadir görülen bal porsuğu düştü. Kanal içerisinde mahsur kalan hayvanı fark eden bahçe sahiplerinden Mehmet Pekcanlı sulama borularındaki menfezlere girmeden müdahale ederek bal porsuğunu bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan bal porsuğu daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.