Malatya Hekimhan\'da sağanak sele neden oldu, Yeşilpınar sakinleri zor anlar yaşadı

Malatya Hekimhan'da sağanak sele neden oldu, Yeşilpınar sakinleri zor anlar yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hekimhan ilçesinde etkisini sürdüren sağanak, kırsal kesimde taşkınlara yol açtı. Yeşilpınar Mahallesi'nde yer yer sel oluşurken mahalle sakinleri zor anlar yaşadı, yağışın bölgede devam ettiği belirtildi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesine etkili olan sağanak yağış, kırsal bölgelerde taşkınlara neden oldu.
Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Hekimhan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde bazı bölgelerde sel meydana geldi. Taşkınlar nedeniyle mahalle sakinleri zor anlar yaşarken, bölgede yağışların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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