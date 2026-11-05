Malatya\'nın güneyinde 6 ilçe için Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Malatya'nın güneyinde 6 ilçe için Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya'nın güneyindeki 6 ilçede 6 Kasım 12.00'den 7 Kasım 19.00'a kadar kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Ani sel ve su baskınına karşı vatandaşlar tedbirli olmaya çağrıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 6 Kasım Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Malatya'nın güney kesimlerinde aralıklı sağanak yağış ve yağmur beklendiği bildirildi.
6 ilçede kuvvetli yağış bekleniyor
Uyarının Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Kale, Pütürge ve Doğanyol ilçelerini kapsadığı belirtildi. Yağışların 6 Kasım saat 12.00'de başlayarak 7 Kasım Cumartesi saat 19.00'a kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
Sel ve su baskını uyarısı
Kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.
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