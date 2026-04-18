Manavgat Belediyesi\'nin "Tazı Kanyonu Çevre Düzenlemesi "projesi ödüllendirildi

18.04.2026 23:25  Güncelleme: 23:32
Manavgat Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda 'Tazı Kanyonu Çevre Düzenlemesi' projesiyle birincilik ödülü kazandı. Proje, çevresel sürdürülebilirlik ve doğal yapının korunması ile bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlıyor.

Tazı Kanyonu'nda gerçekleştirilen çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında, alanın doğal yapısının korunması esas alınarak yürüyüş yolu, büfe, seyir terası gibi ziyaretçi deneyimini iyileştiren düzenlemeler yapıldı. Proje, çevresel sürdürülebilirliği esas alarak bölgenin turizm potansiyeline katkı sunan bir yaklaşımı benimsemesiyle takdir topladı.

Antalya'da düzenlenen törene katılarak proje ödülünü teslim alan Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tazı Kanyonu'nda yürütülen çalışmalar, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir anlayışın ürünüdür. Elde edilen bu başarı, Manavgat'ta hayata geçirilen nitelikli projelerin somut bir göstergesidir. Hem bu projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza hem de bizi bu ödüle layık gören Akdeniz Belediyeler Birliği'ne ve jüri üyelerine teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Manavgat, Belediye, Akdeniz, Turizm, Çevre, Son Dakika

