Manavgat Belediyesi\'nin "Tazı Kanyonu Çevre Düzenlemesi "projesi ödüllendirildi

Manavgat Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda "Tazı Kanyonu Çevre Düzenlemesi" projesiyle birincilik ödülü kazandı.

Tazı Kanyonu'nda gerçekleştirilen çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında, alanın doğal yapısının korunması esas alınarak yürüyüş yolu, büfe, seyir terası gibi ziyaretçi deneyimini iyileştiren düzenlemeler yapıldı. Proje, çevresel sürdürülebilirliği esas alarak bölgenin turizm potansiyeline katkı sunan bir yaklaşımı benimsemesiyle takdir topladı.

Antalya'da düzenlenen törene katılarak proje ödülünü teslim alan Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tazı Kanyonu'nda yürütülen çalışmalar, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir anlayışın ürünüdür. Elde edilen bu başarı, Manavgat'ta hayata geçirilen nitelikli projelerin somut bir göstergesidir. Hem bu projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza hem de bizi bu ödüle layık gören Akdeniz Belediyeler Birliği'ne ve jüri üyelerine teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA