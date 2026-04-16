Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta turizm sezonu öncesi mavi bayrak bilgilendirme toplantısı

16.04.2026 13:22  Güncelleme: 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile TÜRÇEV Antalya Şubesi iş birliğiyle 2026 yılı turizm sezonu öncesinde Mavi Bayrak bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, turizm tesislerinin Mavi Bayrak alabilmeleri için gereken kriterler ve çevre yönetimi konuları ele alındı.

Manavgat Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Şubesi iş birliğinde, 2026 yılı turizm sezonu öncesinde Mavi Bayrak bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Alpaslan Gün, TÜRÇEV Antalya Şubesi Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, koordinatör yardımcıları Ömer Keskin ve Gözde Gönültaş, Mavi Bayrak yerel sorumluları Mehmet Keskin ve Fahriye Ünal ile çok sayıda otel ve turizm tesisi temsilcisi katıldı.

Toplantıda, yeni sezonda turizm tesislerinin Mavi Bayrak alabilmeleri için yerine getirmeleri gereken kriterler detaylı şekilde ele alındı. Çevre yönetimi, deniz suyu kalitesi, çevre eğitimi ve plaj düzenlemelerine ilişkin uygulamalar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi.

Ayrıca Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü birim sorumlusu Ufuk Sert tarafından, yeni sezon öncesinde turizm tesislerinde yürütülecek temizlik çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 13:49:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.