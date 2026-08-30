Mandalar Budaklı'da Sıcaklardan Kaçıyor - Son Dakika
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Mandalar Budaklı'da Sıcaklardan Kaçıyor

Mandalar Budaklı\'da Sıcaklardan Kaçıyor
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Sıcak havadan bunalan mandalar, Budaklı köyünde suya girerek serinliyor, Afrika belgesellerini andırıyor.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde sıcaktan bunalan mandalar, dere ve su birikintilerine girerek serinlemesi, Afrika'daki belgesel sahnelerini aratmadı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Budaklı köyünde otlayan mandalar, birkaç saatlik beslenmenin ardından serinlemek için dere ve su birikintilerinin yolunu tutuyor. Suyun içerisine giren mandalar, saatlerce burada kalarak hem serinliyor hem de adeta doğal bir banyo yapıyor. Su içerisinde bir arada bulunan mandaların oluşturduğu görüntüler, Afrika'da çekilen vahşi yaşam belgesellerini andırırken, ortaya çıkan renkli manzara drone ile görüntülendi.

Mandaların serinlemek için suya girmesi, bölgedeki doğal yaşamın da güzel bir örneğini oluşturuyor. Suyun içerisinde uzun süre kalan mandalar, sıcak havanın etkisinden uzaklaşarak günün en keyifli saatlerini geçiriyor. Budaklı köyünde yaz aylarında sıkça görülen bu manzara, mandaların doğal yaşamını gözler önüne sererken, havadan çekilen görüntüler de izleyenlere adeta Afrika safarilerini aratmayan bir görüntü sunuyor.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Afrika, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mandalar Budaklı'da Sıcaklardan Kaçıyor - Son Dakika

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