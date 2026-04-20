Manisa\'da sineklere geçit yok

20.04.2026 16:14  Güncelleme: 16:17
Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimi öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla 17 ilçede ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. 140 personel ve 52 araçla sürdürülen vektörlerle mücadele çalışmaları, karasinek ve sivrisinek gibi zararlılarla etkili bir şekilde devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz öncesi halk sağlığını korumak amacıyla 17 ilçede ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. İl genelinde, 140 personel ve 52 araçla yürütülen vektörlerle mücadele aralıksız devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimi öncesinde halk sağlığını korumak ve vatandaşların daha konforlu bir yaz geçirmesini sağlamak amacıyla vektörle mücadele çalışmalarını il genelinde yoğunlaştırdı.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 ilçede ilaçlama faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında özellikle karasinek, sivrisinek ve diğer zararlıların üreme alanları olan sulak alanlar, rögarlar, çöp konteynerleri ve kışlaklar düzenli olarak denetlenerek ilaçlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşların sağlığı ve huzurunun öncelikleri olduğunu belirterek, "Halkımızın yaz aylarını sineksiz ve rahat geçirebilmesi için şehrimizin her noktasında, 7 gün 24 saat görev başındayız" dedi.

İl genelinde 140 personel, 52 araçla sahada

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık Teknikeri Murat Eldeş ise saha operasyonlarının titizlikle sürdüğünü ifade etti. Eldeş, "Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak 17 ilçemizde 140 personel ve 52 aracımızla programlı larvasit uygulamalarımıza devam ediyoruz. Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın sağlığı için kışlak alanlardan sulak alanlara kadar her noktada mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:29:38. #7.13#
