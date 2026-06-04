Manisa'da Fidan Dikme Etkinliği - Son Dakika
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Manisa'da Fidan Dikme Etkinliği

Manisa\'da Fidan Dikme Etkinliği
04.06.2026 16:19
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Öğrenciler, Türkiye Çevre Haftası'nda Manisa'da fidan dikerek çevre bilincini artırdı.

Manisa'da Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Sancaklı Bozköy 75. Yıl İlkokulunda düzenlenen programda öğrenciler ve protokol üyeleri birlikte fidan dikti. Geri dönüşüm ve çevre bilincinin önemine dikkat çekilen etkinlikte, okul bahçesinde yapılan peyzaj çalışmaları da incelendi.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında Manisa'da çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler sürüyor. "Dünya Bize Emanet" temasıyla kutlanan hafta kapsamında Şehzadeler ilçesindeki Sancaklı Bozköy 75. Yıl İlkokulunda "Bir Okul Geri Dönüşümle Hayat Buluyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Manisa Valiliği himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve ilgili kurumların katılımıyla düzenlenen programa Manisa Vali Yardımcıları Dr. Mustafa Harputlu ve Erhan Günay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faik Gürocak, öğrenciler ve veliler katıldı.

Aydınlar Madencilik İnşaat Tarım Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin katkılarıyla gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda yapılan protokol konuşmalarının ardından okul bahçesinde gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları yerinde incelendi. Daha sonra protokol üyeleri öğrencilerle birlikte fidan dikerek çevreye katkı sundu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen çeşitli faaliyetlerde çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanılması ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasının önemi vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Manisa'da Fidan Dikme Etkinliği - Son Dakika

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