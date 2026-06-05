Mardin\'de yarım asırdır kullanılan içme suyu şebekesi kayyumla yenilendi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, merkez Artuklu ilçesinde yapımı devam eden yol çalışmaları inceledi. Bu yıl 600 kilometrelik yol yapım çalışması yapmayı planladıklarını aktaran Vali Akkoyun, "Yaklaşık 50 yıldan fazladır kullanılmakta olan yıpranmış içme suyu şebekesi Mardin Büyükşehir Belediyemizin imkanları ve MARSU Genel Müdürlüğümüzün çalışmasıyla yenilenmiş oldu" dedi.

Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanlarıyla birlikte 13 Mart Mahallesi'nde yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl planlanan yatırımların iklim ve hava şartlarının elverişli olmasıyla birlikte hızlı şekilde hayata geçirilmeye devam edildiğini söyledi. Artuklu ilçesindeki 13 Mart Caddesi'nde yürütülen çalışmaların altyapı ve üstyapı yatırımlarının önemli bir parçası olduğunu belirten Vali Akkoyun, bölgede yakın zamanda içme suyu şebekesinin yenilendiğini ifade etti. Mardin merkez ve Artuklu'da yaklaşık 50 yıldır kullanılan içme suyu şebekesinin Büyükşehir Belediyesi ve MARSU Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla yenilendiğini aktaran Vali Akkoyun, "Yaklaşık 50 yıldan fazladır kullanılmakta olan yıpranmış içme suyu şebekesi Mardin Büyükşehir Belediyemizin imkanları ve MARSU Genel Müdürlüğümüzün çalışmasıyla yenilenmiş oldu. İçme suyu şebekesi ile birlikte depolarımız da yenilendi. Onları da faaliyete aldık. İnşallah beyaz sudan gelen boru hattımız tamamlandığı takdirde de sistem tamamen yenilenmiş olacak" diye konuştu.

"Mardin merkezdeki tüm yollar yapılacak"

Vatandaşların daha rahat ve konforlu yaşayabilmeleri amacıyla elektrik hatlarının da yer altına alınmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Vali Akkoyun, Dicle Elektrik ile yapılan görüşmeler sonucunda kentteki elektrik tesisatının yer altına alınmaya başlandığını kaydetti. Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Yol Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki 13 Mart Caddesi'nde asfalt çalışmasının sürdürüldüğünü anlatan Vali Akkoyun, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaptığımız yol çalışması özellikle bitüm sıcak karışım dediğimiz yüksek kalitedeki asfalt bu yolun bitmesi ile birlikte inşallah bölgede bulunan vatandaşlarımız, mahallede yaşayan vatandaşlarımız daha rahat, daha konforlu ulaşım imkanına sahip olacaklar. Bu ayın sonu veya önümüzdeki ayın başı itibariyle de Mardin'in Artuklu ilçesindeki yol anlamında büyük bir ivme yakalamış olacağız. Hemen hemen Mardin merkezde bulunan yolların tamamını inşallah yapmış olacağız."

Bu yıl geçen yılki rakamların üzerine çıkılacak

Mardin Büyükşehir Belediyesinin yol yatırımlarının yalnızca kent merkeziyle sınırlı olmadığını vurgulayan Vali Akkoyun, "Geçen yıl Mardin Büyükşehir Belediyemiz tarafından kent genelinde 10 ilçemizde asfalt, kilit parke ve diğer yapımlarla birlikte 500 kilometre yol çalışması yaparak Mardin Büyükşehir Belediyesi tarihinde en büyük rakama ulaşmış olduk. Bu yıl da geçen yılki rakamların üzerine çıkarak sezon sonunda 600 kilometrenin üzerinde yol çalışmasını tamamlamış olacağız. Bizim amacımız Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve birimimizdeki tüm bağlı birimlerimizle birlikte amacımız vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak" şeklinde konuştu.

Mahalle muhtarı Ferhan Batuk ise yaklaşık 2 yıldır bozuk durumda bulunan 13 Mart Caddesi'nde yürütülen çalışmalar dolayısıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN