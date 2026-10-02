Mardin\'de sağanak, rüzgar ve dolu ulaşımda aksamalara yol açtı

Mardin'de etkili olan sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Artuklu, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede etkisini artırdı. Sağanağın yanı sıra kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı görüldü.

İlçelerde yaklaşık yarım saat etkili olan kuvvetli rüzgarın ardından başlayan dolu ulaşımda da aksamalara yol açtı.

Belediye ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma başlattı.