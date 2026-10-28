Mardin Tarım Müdürlüğü 10 ilçede 146 ton hibeli tohum dağıtacak - Son Dakika
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Mardin Tarım Müdürlüğü 10 ilçede 146 ton hibeli tohum dağıtacak

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Mardin Tarım Müdürlüğü 10 ilçede 146 ton hibeli tohum dağıtacak
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Mardin Tarım Müdürlüğü 10 ilçede 146 ton hibeli tohum dağıtacak
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Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 10 ilçede yüzde 75 hibeli 146 ton kırmızı mercimek ve nohut tohumunu çiftçilere dağıtacak. Yaklaşık 9 milyon 300 bin liralık bütçeli projede tohumlar toprakla buluşunca yaklaşık 75 milyon lira gelir bekleniyor.

Mardin'de 10 ilçede 668 çiftçiye 146 ton hibe tohum desteği sağlanacak.

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında, yüzde 75 hibeli, coğrafi işaret tescilli kırmızı mercimek ve nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Müdürlükte düzenlenen programda konuşan Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, coğrafi işaretli Fırat-87 çeşidi kırmızı mercimek ile biçerdöverle hasada uygun Askan çeşidi nohut tohumluğu dağıtacaklarını söyledi. Projenin Bakanlığın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde uygulandığını belirten Gümüş, şöyle konuştu:

"Bu projenin bir ayağı olarak, ovanın dışında kalan, daha çok dezavantajlı bölgelerdeki çiftçilerimizin hem gelirlerini artırmak hem de arazilerini daha verimli hale getirmek ve daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlandı. Bakanlığımız bütçeyi gönderdi. Valimiz Tuncay Akkoyun ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle de çiftçilerimize vereceğimiz tohum miktarını artırmak üzere ekstra destek sağlandı."

Yaklaşık 9 milyon 300 bin liralık bütçeyle tohumları dağıtacaklarını ifade eden Gümüş, "Toplamda 122 ton kırmızı mercimek, 24 ton da nohut tohumunu bugün çiftçilerimize teslim edeceğiz. Bu tohumlar toprakla buluştuktan sonra bire dokuz gibi bir gelir bekliyoruz. Toplam gelir de yaklaşık 75 milyon lira olacak" dedi.

Gümüş, tohumların 10 ilçede 667 çiftçiye dağıtılacağını belirterek, müdürlükte Artuklu ilçesindeki çiftçilere teslimat yapıldığını, diğer ilçelerdeki teslimatların ise ilçe müdürlüklerince gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mardin Tarım Müdürlüğü 10 ilçede 146 ton hibeli tohum dağıtacak - Son Dakika
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