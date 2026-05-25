Başkan Ünlü\'den Kurban Bayramı mesajı

25.05.2026 12:00  Güncelleme: 12:02
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, bayram süresince belediye birimlerinin görev başında olacağını duyurdu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel zamanlar olduğuna dikkat çeken Başkan Ünlü, "Kurban Bayramı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve hoşgörünün en güzel şekilde yaşandığı, kırgınlıkların yerini sevgi ve saygıya bıraktığı anlamlı günlerden biridir. Bu özel günlerin sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini diliyorum" dedi.

Bayramda bir araya gelmenin ve ihtiyaç sahiplerini unutmamanın önemine vurgu yapan Başkan Ünlü, "Bu mübarek bayramın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Başta Marmarisli hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayram sevincini hep birlikte, kardeşlik içinde paylaşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye olarak bayram süresince temizlik, zabıta, fen işleri gibi birimlerin görev başında olacağını belirten Başkan Ünlü, "Tertemiz denizimiz, eşsiz doğamız ve zengin kültürel mirasımızla bu yaz da misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazırız. Kıymetli yurttaşlarımız ve misafirlerimizden de çevremize, denizimize ve ormanlarımıza karşı hassas olmalarını rica ediyoruz" açıklamasını yaptı. - AYDIN

