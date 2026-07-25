MASKİ’den Türkiye’ye örnek çevreci hamle

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Avrupa Birliği destekli "Sludge2Energy" Projesi kapsamında Türkiye'de ilk olacak çevreci yatırımı hayata geçiriyor. Yaklaşık 20 milyon liralık yüzde 100 hibeli projeyle atık arıtma çamuru hem enerjiye hem de toprak düzenleyici ürüne dönüştürülecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği destekli "Sludge2Energy Projesi" kapsamında hayata geçireceği çevreci yatırımla Türkiye'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma ile resmi sözleşme imzalanırken, projeyle atık su arıtma tesisinden çıkan çamur enerjiye dönüştürülecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında yürütülen projenin imza törenine MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Atıksu Dairesi Başkanı Onur Artan ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

"Atık çamur kendi enerjisini üretecek"

İmza töreninde konuşan MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nde uygulanacak proje sayesinde arıtma çamurunun piroliz yöntemiyle işleneceğini belirterek, ortaya çıkacak gaz ile tesisin enerji ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Yaklaşık 350 bin avro, yani 20 milyon lira bütçeye sahip projeyle arıtma çamurunun hacminin önemli ölçüde azaltılacağını ifade eden Kılıç, "MASKİ olarak yeni ve heyecan verici bir projeyi başlatıyoruz. Yüklenici firmamızla sözleşmemizi imzaladık. Arıtma tesisimizden çıkan çamurun ısıl işlemle hacmini düşürmeyi ve ortaya çıkan ürünü toprak iyileştirici olarak değerlendirmeyi hedefliyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu proje Türkiye'de öncü bir uygulama olacak. Tesis, atık çamurdan elde edilen gaz sayesinde ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendi kendine karşılayacak. MASKİ'ye ve yüklenici firmamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yüzde 100 hibeyle hayata geçirilecek

MASKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Onur Artan ise projenin Avrupa Birliği desteğiyle yüzde 100 hibe kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti.

Projede Yunanistan, İtalya ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 8 uluslararası ortağın yer aldığını kaydeden Artan, "Kuracağımız tesis sayesinde atıksu arıtma çamurunu çevreci bir yöntemle yönetecek, piroliz süreciyle ihtiyaç duyulan enerjiyi yine çamurun kendisinden elde edeceğiz. Sekiz aylık sözleşme süremiz başladı. En kısa sürede sahada çalışmalara başlamayı hedefliyoruz. Bu çevreci projelere verdiği desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de örnek olması hedeflenen proje ile hem atık yönetiminde çevreci bir model oluşturulması hem de enerji maliyetlerinin azaltılarak sürdürülebilir üretime katkı sağlanması amaçlanıyor.