Manisa\'nın derelerinde koku ve kirliliğe karşı kapsamlı temizlik

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa kent merkezindeki dere, sulama ve kurutma kanallarında kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Atatürk Kent Parkı'ndaki bin metrelik hatta da sürdürülen çalışmalarla su akışı iyileştirilirken, kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa kent merkezinde dere, sulama ve kurutma kanallarında kapsamlı temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarla su akışının sağlıklı hale getirilmesi, kötü koku ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanırken, Atatürk Kent Parkı'nda yürütülen temizlik çalışmalarının da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bozköy Deresi, Safran Deresi, Akmescit Deresi ve Tabak Deresi'nin çeşitli noktalarında temizlik çalışmaları gerçekleştirirken, Barbaros ve Kuşlubahçe mahallelerinden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama ve kurutma kanallarında da çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar yerinde incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz, MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay ile birlikte Safran Deresi ve Bozköy Deresi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Atatürk Kent Parkı içerisindeki bin metrelik hatta özel bir çalışma yürüttüklerini belirten MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay, park içerisindeki su tahliyesinin Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ile koordineli şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Çalışmaların başlamasının ardından 3 ila 4 gün içerisinde Kent Parkı'ndaki temizlik faaliyetlerinin tamamlanacağını belirten Günay, "Temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlarımız Atatürk Kent Parkı'nı daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde kullanabilecek" dedi.

Koku ve çevre kirliliğinin önüne geçilecek

Kent genelindeki dere temizlik çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda kent merkezindeki dere yataklarında kapsamlı temizlik çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Bozköy, Safran, Akmescit ve Tabak derelerinde belirlenen noktalarda temizlik çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Günay, "Barbaros ve Kuşlubahçe mahallelerinden geçen DSİ'ye ait sulama ve kurutma kanallarında da çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarla su akışını sağlıklı hale getirerek kötü koku, çevre kirliliği ve benzeri olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA