Manisa'nın derelerinde koku ve kirliliğe karşı kapsamlı temizlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'nın derelerinde koku ve kirliliğe karşı kapsamlı temizlik

Manisa\'nın derelerinde koku ve kirliliğe karşı kapsamlı temizlik
12.07.2026 16:19  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa kent merkezindeki dere, sulama ve kurutma kanallarında temizlik çalışması başlattı. Atatürk Kent Parkı'ndaki bin metrelik hatta da çalışmalarla su akışı iyileştirilirken, kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa kent merkezindeki dere, sulama ve kurutma kanallarında kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Atatürk Kent Parkı'ndaki bin metrelik hatta da sürdürülen çalışmalarla su akışı iyileştirilirken, kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa kent merkezinde dere, sulama ve kurutma kanallarında kapsamlı temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarla su akışının sağlıklı hale getirilmesi, kötü koku ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanırken, Atatürk Kent Parkı'nda yürütülen temizlik çalışmalarının da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bozköy Deresi, Safran Deresi, Akmescit Deresi ve Tabak Deresi'nin çeşitli noktalarında temizlik çalışmaları gerçekleştirirken, Barbaros ve Kuşlubahçe mahallelerinden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama ve kurutma kanallarında da çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar yerinde incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz, MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay ile birlikte Safran Deresi ve Bozköy Deresi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Atatürk Kent Parkı içerisindeki bin metrelik hatta özel bir çalışma yürüttüklerini belirten MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay, park içerisindeki su tahliyesinin Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ile koordineli şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Çalışmaların başlamasının ardından 3 ila 4 gün içerisinde Kent Parkı'ndaki temizlik faaliyetlerinin tamamlanacağını belirten Günay, "Temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlarımız Atatürk Kent Parkı'nı daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde kullanabilecek" dedi.

Koku ve çevre kirliliğinin önüne geçilecek

Kent genelindeki dere temizlik çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda kent merkezindeki dere yataklarında kapsamlı temizlik çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Bozköy, Safran, Akmescit ve Tabak derelerinde belirlenen noktalarda temizlik çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Günay, "Barbaros ve Kuşlubahçe mahallelerinden geçen DSİ'ye ait sulama ve kurutma kanallarında da çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarla su akışını sağlıklı hale getirerek kötü koku, çevre kirliliği ve benzeri olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Belediye, Manisa, Güncel, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Manisa'nın derelerinde koku ve kirliliğe karşı kapsamlı temizlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

16:09
Tüm teklifleri reddetti, Lesley Ugochukwu’nun tercihi Galatasaray
Tüm teklifleri reddetti, Lesley Ugochukwu'nun tercihi Galatasaray
15:43
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
15:20
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
15:04
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
14:54
Milli parkta dehşet Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
Milli parkta dehşet! Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
14:30
ABD’li Senatör Graham’ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 16:23:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Manisa'nın derelerinde koku ve kirliliğe karşı kapsamlı temizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.