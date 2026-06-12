MASKİ'den Sulama Kanalı Temizliği - Son Dakika
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MASKİ'den Sulama Kanalı Temizliği

MASKİ\'den Sulama Kanalı Temizliği
12.06.2026 11:47
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MASKİ, Yunusemre ve Şehzadeler'de 5 km'lik sulama kanalında temizlik çalışması başlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerini kapsayan 5 kilometrelik sulama kanalında kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Çalışmaların Kuşlubahçe kısmı tamamlanırken, Barbaros, Atatürk ve Fevzi Çakmak mahallelerinden geçen kanalda yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla çevre kirliliği, kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kanal yatağında zamanla biriken yabancı otlar, rüsubat ve çeşitli atıklar temizleniyor. Özellikle yaz aylarında ciddi bir sorun haline gelen kötü koku ve sinek oluşumunu engellemeyi amaçlayan çalışma, aynı zamanda kanal içerisindeki su akışının daha sağlıklı ve kesintisiz şekilde ilerlemesini de sağlayacak.

"Düzenli olarak gerçekleştiriyoruz"

Yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay, temizlik çalışmalarının belirli periyotlarla devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimiz sınırlarında yer alan 5 kilometrelik sulama kanalında temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Kanal içinde biriken ot ve atıkları temizleyerek hem çevre kirliliğinin ve kötü kokunun önüne geçmeyi hem de haşere oluşumunu azaltmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, temiz ve konforlu bir çevrede yaşaması için sahadayız. Çalışmalarımızın bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum."

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere, kanal ve su yollarında bakım ve temizlik çalışmalarının belirlenen program dahilinde kesintisiz süreceğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yerel Haberler, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre MASKİ'den Sulama Kanalı Temizliği - Son Dakika

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