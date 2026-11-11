Meriç Nehri'nde balıkçının kedi için oltayla tuttuğu balığı tekir kedi kapıp kaçtı - Son Dakika
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Meriç Nehri'nde balıkçının kedi için oltayla tuttuğu balığı tekir kedi kapıp kaçtı

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Meriç Nehri\'nde balıkçının kedi için oltayla tuttuğu balığı tekir kedi kapıp kaçtı
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Meriç Nehri\'nde balıkçının kedi için oltayla tuttuğu balığı tekir kedi kapıp kaçtı
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Edirne'de Meriç Nehri kıyısında balık tutan balıkçı, kıyıda bekleyen kedi için olta attı. Balık sudan çıkınca başka bir tekir kedi onu kapıp hızla uzaklaştı, balığın peşinden koşan kedi ise rakibine yetişemedi.

Edirne'de Meriç Nehri'nde balık tutan bir balıkçı, kıyıda bekleyen kedi için de oltasını attı. Dakikalarca balığın sudan çıkarılmasını bekleyen kedi, tam balığı alacağı sırada başka bir tekir kedinin sürpriziyle karşılaştı.

Balık sudan çıkar çıkmaz ortaya çıkan diğer kedi balığı kaparak hızla uzaklaştı. Balığı almak için peşinden koşan kedi ise çabasına rağmen rakibine yetişemedi. Meriç Nehri kıyısında yaşanan ve görenleri gülümseten o anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
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