Mersin Büyükşehir, Çağ Üniversitesi'nde COP31 hazırlıklarını anlattı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir, Çağ Üniversitesi'nde COP31 hazırlıklarını anlattı

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Mersin Büyükşehir, Çağ Üniversitesi\'nde COP31 hazırlıklarını anlattı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çağ Üniversitesi ev sahipliğindeki COP31 Yolunda Bölgesel İklim İş Birliği Konferansı'nda uluslararası iklim projelerini ve COP31 hazırlıklarını anlattı. Belediye, CLIMAAX Projesi kapsamında iklim risklerini ve 2050 projeksiyonlarını paylaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çağ Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'COP31 Yolunda Bölgesel İklim İş Birliği Konferansı'na katılarak iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü uluslararası projeleri ve COP31 hazırlıklarını anlattı.

İklim değişikliğiyle mücadelede bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirlik politikalarının geliştirilmesi ve yerel yönetimlerin iklim krizine karşı yürüttüğü çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Çağ Üniversitesi ev sahipliğinde 'COP31 Yolunda Bölgesel İklim İş Birliği Konferansı' düzenlendi. Farklı üniversite ve belediyelerin temsilcilerinin katıldığı konferans, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Konferansta iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve çevre politikaları üzerine sunumlar gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı da konferansa katılarak Antalya'da düzenlenecek COP31 sürecine yönelik hazırlıklarını ve uluslararası iklim projelerini katılımcılarla paylaştı. Konferansta İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürü Dr. Sinan Can, COP31 sürecinde yerel yönetimlerin rolünü ve belediyenin yürüttüğü projeleri anlattı. Çevre Yüksek Mühendisi Nursel Cansu Kaya ise CLIMAAX Projesi kapsamında iklim kaynaklı risklerin belirlenmesi ve kentin iklim değişikliğine karşı dirençliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında sunum yaptı.

"COP31 sürecinde Mersin Büyükşehir olarak hem mavi hem de yeşil alanda yer alacağız"

Konferansın yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü ortaya koymak ve gençlerin iklim politikalarına katılımını artırmak açısından önemli olduğunu belirten Dr. Sinan Can, "COP31'in ana temaları arasında katılımcılık, iklim finansmanı, iklim adaleti, sıfır atık gibi konular yer almaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da COP31'de hem mavi alanda hem de yeşil alanda bulunacağımızı ve yeşil alanda da hem stant hem de bir takım proje sunumları gerçekleştireceğiz" dedi.

Yerel yönetimlerin uluslararası iklim müzakerelerine katılımının önemine değinen Can, "Belediyelerin, yerel yönetimlerin COP süreçlerinde yer alması demek, kentlerin daha dirençli bir noktada ele alınması, iklim finansmanının yerellere aktarılmasındaki rolü ve diğer yandan kentlerdeki yurttaşlarının sesinin COP süreçlerinde daha çok dile getirilmesi açısından oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

"COP31 sürecinin en önemli konularından birisi de gençliğin katılımı"

Gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla söz sahibi olması gerektiğine dikkat çeken Can, konferansta öğrencilerle bir araya gelerek COP31 sürecini değerlendirdiklerini belirtti. Gençlerin uluslararası iklim politikalarına katılımının önemine değinen Can, "Gençlik, COP31'de ne kadar çok görev alırsa, etkin olursa, alınacak kararların kırılgan kesimlere yönelik faydasının daha fazla olacağını belirttik" diye konuştu.

"Kentimizi daha dirençli bir hale nasıl getirebiliriz sorusuna paydaşlarımızla birlikte cevap bulmaya çalıştık"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin uluslararası projeler aracılığıyla kentin iklim değişikliğine karşı dirençliliğini artırmayı hedeflediğini belirten Can, CLIMAAX Projesi kapsamında afetler, su baskınları, kentsel ısı adaları, orman yangınları ve tarımsal kuraklık gibi risklerin ele alındığını söyledi. Mevcut veriler kullanılarak geleceğe yönelik iklim risk projeksiyonlarının oluşturulduğunu aktaran Can, "Günümüzün verileriyle 2050 yılını coğrafik bilgi sistemleri ve portallarla birlikte projeksiyonladık, kentimizi daha dirençli bir hale nasıl getirebiliriz sorusuna paydaşlarımızla birlikte cevap bulmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Bölgesel iklim iş birliği ele alındı

Konferansta farklı üniversite ve belediyelerden katılımcılar da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmaları anlattı. Tarsus Üniversitesi Sürdürülebilirlik Koordinatörü Meltem Kaygusuz, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çukurova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünde görev yapan Çevre Mühendisi Merve Sertkaya ise yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri aktardı.

Kurumlar arası iş birliğinin öneminin vurgulandığı konferans, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu tarafından katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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