Mersin'de uzmanlardan aşırı sıcaklara karşı uyarılar - Son Dakika
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Mersin'de uzmanlardan aşırı sıcaklara karşı uyarılar

Mersin\'de uzmanlardan aşırı sıcaklara karşı uyarılar
08.07.2026 10:26  Güncelleme: 10:28
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, artan sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle 11.00-16.00 saatlerinde güneşten kaçınılması, bol sıvı tüketilmesi ve sıcak çarpmasına karşı önlem alınması istendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, etkisini artıran sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer, özellikle risk grubundaki kişilerin 11.00-16.00 saatleri arasında güneşten uzak durmasını, bol sıvı tüketmesini ve sıcak çarpmasına karşı gerekli önlemleri almasını istedi.

Mersin'de yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte, hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Gün içerisinde hissedilen sıcaklığın daha da yükselmesi, özellikle risk grubunda yer alan vatandaşlar açısından çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Vatandaşların sıcak çarpması, sıvı kaybı ve güneşin zararlı etkileri gibi durumlardan korunması adına uyarılarda bulunan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, özellikle günün en sıcak saatlerinde koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Güneş ışınlarının zararlı etkilerine bağlı rahatsızlıklara karşı önerileri sıralayan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, muhtemel risklerin en aza düşürülmesini amaçlıyor.

"Günde en az 2-3 litre sıvı tüketerek, aşırı sıvı kaybı önlenmeli"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Dr. Özge Samray, son günlerde artan sıcaklıklar yüzünden, özellikle sıcak çarpması riskinin artış gösterdiğini belirtti. Sıcak çarpmasının belirtileri hakkında bilgi veren Dr. Samray, "Sıcak çarpması, 40 derecenin üzerinde ateş, çarpıntı, bulantı, kusma, zihin bulanıklığı gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Bu durumda bazı koruyucu önlemler alınması gerekir. Vatandaşlar giyimlerinde pamuklu kumaşlar tercih etmeli ve sıvı tüketimine mümkün olduğunca dikkat edilmeli. Günde en az 2-3 litre sıvı tüketilmesini öneriyoruz" dedi.

Araç kullanan vatandaşlara da önemli uyarı ve tavsiyelerde bulunan Samray, yaş almışların, çocukların ve evcil hayvanların, kliması çalışmayan araçlarda bırakılmaması gerektiğini vurgularken, patlama riski olan malzemelerin de araçtan çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

"11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkünse güneş ışınlarına maruz kalınmamalı"

Açıklamasının son kısmında risk grubunda olan vatandaşlara önerilerini sıralayan Dr. Samray, "Çocuklar, yaş almışlar, gebeler, kardiyovasküler hastalıkları olan insanlar risk grubunda oluğu için, özellikle dikkat etmelerini öneriyoruz. Mümkünse 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamalıdır. Maruz kalınan durumlarda ise koruyucu önlemler alınarak, mutlaka güneş kremi kullanılmalıdır. Yüzümüzün ve vücudumuzun açık kalan diğer kısımları için de güneş gözlüğü, şemsiye ve şapka gibi önlemler alınmalıdır" sözlerini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Mersin'de uzmanlardan aşırı sıcaklara karşı uyarılar - Son Dakika

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