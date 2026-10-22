Mersin'de yasa dışı avcılıkla mücadelede balıkçı barınakları her saat denetleniyor - Son Dakika
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Mersin'de yasa dışı avcılıkla mücadelede balıkçı barınakları her saat denetleniyor

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Mersin\'de yasa dışı avcılıkla mücadelede balıkçı barınakları her saat denetleniyor
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Mersin'de 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasa dışı avcılığa karşı denetimler sürüyor. Teknik personel balıkçı barınakları, karaya çıkış noktaları ve perakende satış yerlerini her saat kontrol ederek kaynakların korunmasını ve sürdürülebilir balıkçılığı hedefliyor.

Mersin'de deniz ekosisteminin korunması, balık stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla su ürünlerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Mersin'de 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Teknik personeller tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında balıkçı barınakları, karaya çıkış noktaları ve perakende balık satış yerleri kontrol ediliyor. Günün her saatinde sürdürülen denetimlerle, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi hedefleniyor.

Denetimlerde, doğal kaynakların sınırsız olmadığına dikkat çekilerek deniz ekosisteminin korunmasının gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yetkililer, balık stoklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kesintisiz devam edeceğini belirterek, kurallara uyan ve denizlerin korunmasına katkı sağlayan balıkçılara teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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