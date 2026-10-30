Mersin Tırmıl Sanayi Sitesi'nde sağanak sonrası temizlik başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Tırmıl Sanayi Sitesi'nde sağanak sonrası temizlik başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Tırmıl Sanayi Sitesi\'nde sağanak sonrası temizlik başlatıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de sağanak nedeniyle zarar gören Tırmıl Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Akdeniz Kaymakamı Murat Beşikci, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti. Beşikci, bölgede balçık ve atıkların kaldırılıp yolların temizleneceğini söyledi.

Mersin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle zarar gören Tırmıl Sanayi Sitesini ziyaret eden Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, esnafa geçmiş olsun dileklerini ileterek bölgede temizlik çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, Tırmıl Sanayi Sitesinde de olumsuzluklara neden oldu. Yağışın ardından bölgede incelemelerde bulunan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilk olarak Tırmıl Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Çokgün ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Beşikci, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belediye ekipleri sahada

Ziyaret sırasında yağışın ardından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Beşikci, belediyenin dün akşam saatlerinden itibaren tüm ekipleriyle sahada olduğunu belirtti. Tırmıl Sanayi Sitesi içerisinde de gerekli çalışmaların başlatıldığını kaydeden Beşikci, bölgede biriken balçık ve atıkların kaldırılacağını, yolların temizlenerek yeniden kullanıma uygun hale getirileceğini ifade etti.

Esnafın mağduriyeti giderilecek

Akdeniz Belediyesi ekiplerinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Beşikci, sağanak yağıştan etkilenen Tırmıl Sanayi Sitesi esnafının mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Beşikci, sahada görev yapan ekiplerin el ele vererek vatandaşların yaşadığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yoğun çaba gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
AkdenizGüncelMersinYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
Eski eş dehşeti İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı
Cuesta, Galatasaray’a geri dönüyor Cuesta, Galatasaray'a geri dönüyor
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
18:36
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
18:25
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor! Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
17:44
Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
17:25
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı
Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 18:48:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Mersin Tırmıl Sanayi Sitesi'nde sağanak sonrası temizlik başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android