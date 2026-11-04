Meteoroloji 15. Bölge Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'a sağanak uyarısı yaptı

Meteoroloji 15. Bölge Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'a sağanak uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü 4 Kasım akşamından sonra Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Yağışların 5 Kasım geceye kadar süreceği belirtilirken ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 4 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 5 Kasım Perşembe günü gece saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Kaynak: İHA
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