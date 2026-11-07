Meteoroloji Batı Karadeniz'de 7 Kasım'da başlayacak sağanak ve kar için uyarı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji Batı Karadeniz'de 7 Kasım'da başlayacak sağanak ve kar için uyarı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Batı Karadeniz\'de 7 Kasım\'da başlayacak sağanak ve kar için uyarı verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Meteoroloji, 7 Kasım 2026 Cumartesi'den itibaren Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak ve kar uyarısı yaptı. Düzce ve Zonguldak'ta metrekareye 21-50, Bartın'da yerel 50-75 kilogram yağış, yüksek kesimlerde 5-20 santimetre kar bekleniyor; yağışlar 8 Kasım Pazar 06.00'da bitecek.

Meteoroloji, Batı Karadeniz bölgesi için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli yağış beklenirken, Bartın'da yağışların yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'de etkili yağış bekleniyor. Düzce ve Zonguldak çevrelerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında kuvvetli sağanak yağış düşeceği tahmin edilirken, Bartın'da yağışların yerel olarak 50 ila 75 kilogram seviyesine ulaşabileceği bildirildi. Yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Uyarıda Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın iç ve yüksek kesimleri ile Karabük'ün yüksek kesimlerinde ve Bolu genelinde yağışlar yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Kar kalınlığının 5 ila 20 santimetre arasında olması bekleniyor.

Yağışların 8 Kasım 2026 Pazar, saat 06.00'da bitmesi bekleniyor

Kaynak: İHA
Batı KaradenizZonguldakCumartesiBartınGüncelDüzceYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk Bakan Çiftçi duyurdu Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
Oltasına takılan balık hayatını değiştirdi: Bir anda milyoner oldu Oltasına takılan balık hayatını değiştirdi: Bir anda milyoner oldu
Sarıgül’ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
09:41
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı
09:34
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
09:31
Emre Belözoğlu’ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
09:11
Fatma Betül Sayan Kaya’yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
08:43
Galatasaray’da yer yerinden oynadı Hedefte Dursun Özbek var
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var
08:02
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 09:43:18. #.0.3#
SON DAKİKA: Meteoroloji Batı Karadeniz'de 7 Kasım'da başlayacak sağanak ve kar için uyarı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android