Meteoroloji Batı Karadeniz\'de 7 Kasım\'da başlayacak sağanak ve kar için uyarı verdi

Meteoroloji, Batı Karadeniz bölgesi için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli yağış beklenirken, Bartın'da yağışların yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'de etkili yağış bekleniyor. Düzce ve Zonguldak çevrelerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında kuvvetli sağanak yağış düşeceği tahmin edilirken, Bartın'da yağışların yerel olarak 50 ila 75 kilogram seviyesine ulaşabileceği bildirildi. Yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Uyarıda Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın iç ve yüksek kesimleri ile Karabük'ün yüksek kesimlerinde ve Bolu genelinde yağışlar yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Kar kalınlığının 5 ila 20 santimetre arasında olması bekleniyor.

Yağışların 8 Kasım 2026 Pazar, saat 06.00'da bitmesi bekleniyor