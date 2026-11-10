Meteoroloji Ege ve Marmara'nın doğusunda aralıklı yağış, normaltı sıcaklık bekliyor - Son Dakika
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Meteoroloji Ege ve Marmara'nın doğusunda aralıklı yağış, normaltı sıcaklık bekliyor

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Meteoroloji, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısında aralıklı yağış öngörüyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar olması, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 19

Antalya: Parçalı bulutlu, merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12

Kaynak: İHA
İç AnadoluAkdenizMarmaraGüncelYaşamÇevrekarEgeSon Dakika

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