Meteoroloji, Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji, Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji, Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Ülke genelinde kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

Kaynak: İHA
Batı KaradenizDoğu KaradenizDoğu AnadoluHava Durumuİç AnadoluMarmaraGüncelÇevreYaşamEgeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti Şanlıurfa'da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti
Real Madrid Leipzig’i 4-1 geçti, Arda Güler son 3 maçta 4 gole katkı verdi Real Madrid Leipzig'i 4-1 geçti, Arda Güler son 3 maçta 4 gole katkı verdi
Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun’un sağ kolu boşanıyor mu Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun'un sağ kolu boşanıyor mu?
09:27
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutlamadı
09:15
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
09:13
Eski takımı Lille’e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
09:01
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
07:45
Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
06:25
Dünyayı korkutan açık Devlet siteleri bir bir kapanıyor
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 09:30:38. #7.13#
SON DAKİKA: Meteoroloji, Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei