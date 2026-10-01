Meteoroloji, Muğla\'da öğleden itibaren metrekareye 21-50 kg yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji, Muğla'da öğleden itibaren metrekareye 21-50 kg yağış uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede Muğla bölgesi gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.
Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Kaynak: İHA
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