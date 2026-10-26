Meteoroloji Muğla'nın güney ve doğusunda 27 Ekim'den itibaren şiddetli yağış bekliyor - Son Dakika
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Meteoroloji Muğla'nın güney ve doğusunda 27 Ekim'den itibaren şiddetli yağış bekliyor

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Meteoroloji Muğla\'nın güney ve doğusunda 27 Ekim\'den itibaren şiddetli yağış bekliyor
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın güney ve doğusundaki ilçelerde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. 27 Ekim Salı ilk saatlerden itibaren bu kesimlerde şiddetli, yer yer aşırı yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla'nın Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen devam eden yağışların 27 Ekim Salı günü ilk saatlerden itibaren Muğla'nın kuzey kıyılarında (Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula) kuvvetli (21-50 kg/m2), güney ve doğusunda (Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) şiddetli yer yer aşırı (76-100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden, yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Meteoroloji Muğla'nın güney ve doğusunda 27 Ekim'den itibaren şiddetli yağış bekliyor - Son Dakika
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