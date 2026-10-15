Meteoroloji, Muş ve Bitlis çevresinde kuvvetli yağış ve toz taşınımına karşı uyardı - Son Dakika
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Meteoroloji, Muş ve Bitlis çevresinde kuvvetli yağış ve toz taşınımına karşı uyardı

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Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, Muş, Bitlis, Van'ın batı ve güney ilçeleri ile Hakkari'nin batı ilçelerinde kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı yaptı. Gece saatlerine kadar sürecek yağış nedeniyle hava kalitesi düşecek, çamur yağışı ve ulaşım aksamaları görülebilir.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların Muş, Bitlis, Van'ın batı ve güney ilçeleri ile Hakkari'nin batı ilçelerinde kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgemizde toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağış olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bugün gece saatlerine kadar Muş, Bitlis, Van'ın batı ve güney (Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar, Başkale ve Erciş) ilçeleri ile Hakkari'nin batı (Merkez ve Çukurca) ilçelerinin kuvvetli sağanak ve yerel olarak gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA
Hava DurumuHakkariBitlisGüncelYaşamÇevreDoğaMuşVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji, Muş ve Bitlis çevresinde kuvvetli yağış ve toz taşınımına karşı uyardı - Son Dakika
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