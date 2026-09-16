Meteoroloji uzmanı Macit\'ten sel uyarısı, kuvvetli yağış 4 bölgede etkili olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, kuzey, iç ve batı kesimlerde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyararak, "Sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalı" dedi.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde kuvvetli yağış beklendiğini belirten Macit, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı da uyardı.

"Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşüyor"

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yağışlı havanın etkisine gireceğini ifade eden Macit, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre, yurdumuz kuzey, iç ve batı kesimlerinin yağışlı havanın etkisine gireceğini tahmin ediyoruz. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri özellikle Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da ve Karadeniz Bölgesi'nde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların perşembe günü Muğla'da, Antalya'nın batı ilçelerinde Isparta'da, İç Ege'de, Ankara'da ve özellikle Çorum, Yozgat, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Cuma günü de yağışların Marmara Bölgesi'nin doğusunda, İç Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da ve Karadeniz'de devam edeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşüyor. Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde hafta sonundan itibaren artarak mevsim normalleri civarına, doğu kesimlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle sel ve su baskınına karşı vatandaşları tekrar sizin aracılığınızla uyaralım" dedi.

Üç büyükşehirde beklenen hava durumu tahminlerini açıklayan Macit, İstanbul'da perşembe ve cuma günü sağanak yağış beklediklerini, cumartesi ve pazar günlerinde ise yağış beklemediklerini dile getirdi. Hava sıcaklığının 26 derece civarında beklendiğini ifade eden Macit, "Ankara'da perşembe, cuma sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Ankara'da perşembe günü yerel kuvvetli olacak yağışlarımız. Yine Ankara'da da hafta sonu yağışımız yok. Hava sıcaklığı 23-24 derece civarında. İzmir'de de perşembe günü doğusunda, cuma ve cumartesi ise yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı da 30 derece civarında olacak" ifadelerini kullandı.