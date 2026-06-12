Mezitli'de Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mezitli'de Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı

Mezitli\'de Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı
12.06.2026 12:25  Güncelleme: 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mezitli Belediyesi tarafından çevre koruma ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yapılan Atık Getirme Merkezi törenle açıldı. Merkezde ayrıştırılan atıklar ekonomiye kazandırılacak.

Mezitli Belediyesi tarafından çevrenin korunması ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yapımı tamamlanan Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı. Merkezde geri dönüştürülebilir atıklar ayrı ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılacak, çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlanacak.

Mersin Mezitli Belediyesi tarafından çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yapımı tamamlanan Atık Getirme Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ayrıca Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen Sıfır Atık Toplama Yarışmasında birinci olan Ahmet Hocaoğlu İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri de yer aldı.

Açılışta konuşan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, çevre yatırımlarının yalnızca bugünü değil gelecek nesilleri de ilgilendirdiğini belirterek, "Bugün Mezitli'mizde çevremizi korumak, doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına önemli bir yatırımı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Atık Getirme Merkezimiz sayesinde geri dönüştürülebilir atıklar çevreye zarar vermeden toplanacak ve yeniden ekonomiye kazandırılacaktır" dedi.

Başkan Tuncer, vatandaşların evlerinde, iş yerlerinde ve okullarında ayrıştırdıkları atıkları merkeze ulaştırmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılık sayesinde hem kaynaklarımızı koruyacak hem de çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz. Bu merkez, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla amacına ulaşacaktır" şeklinde konuştu.

Atık Getirme Merkezinde kağıt, plastik, cam, metal, elektronik atıklar ve çeşitli geri dönüştürülebilir malzemeler ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüm sürecine kazandırılacak. Böylece hem atık miktarının azaltılması hem de doğal kaynakların korunması hedefleniyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, Ekonomi, Mersin, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mezitli'de Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

12:09
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:28:30. #7.12#
SON DAKİKA: Mezitli'de Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.