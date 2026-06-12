Mezitli\'de Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı

Mezitli Belediyesi tarafından çevrenin korunması ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yapımı tamamlanan Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı. Merkezde geri dönüştürülebilir atıklar ayrı ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılacak, çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlanacak.

Mersin Mezitli Belediyesi tarafından çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yapımı tamamlanan Atık Getirme Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ayrıca Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen Sıfır Atık Toplama Yarışmasında birinci olan Ahmet Hocaoğlu İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri de yer aldı.

Açılışta konuşan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, çevre yatırımlarının yalnızca bugünü değil gelecek nesilleri de ilgilendirdiğini belirterek, "Bugün Mezitli'mizde çevremizi korumak, doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına önemli bir yatırımı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Atık Getirme Merkezimiz sayesinde geri dönüştürülebilir atıklar çevreye zarar vermeden toplanacak ve yeniden ekonomiye kazandırılacaktır" dedi.

Başkan Tuncer, vatandaşların evlerinde, iş yerlerinde ve okullarında ayrıştırdıkları atıkları merkeze ulaştırmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılık sayesinde hem kaynaklarımızı koruyacak hem de çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz. Bu merkez, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla amacına ulaşacaktır" şeklinde konuştu.

Atık Getirme Merkezinde kağıt, plastik, cam, metal, elektronik atıklar ve çeşitli geri dönüştürülebilir malzemeler ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüm sürecine kazandırılacak. Böylece hem atık miktarının azaltılması hem de doğal kaynakların korunması hedefleniyor. - MERSİN